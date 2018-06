Gala do Sporting adiada pela Comissão de Gestão

O tempo não é de festa em Alvalade, pelo que a Comissão de Gestão do clube, liderada por Artur Torres Pereira, decidiu adiar a gala Honoris Sporting, que estava marcada para sexta-feira, no Pavilhão João Rocha.

A medida foi anunciada esta terça-feira, em comunicado divulgado no site do clube pela Comissão de Gestão, que também esclarece que estão a ser tomadas "iniciativas indispensáveis para uma rápida recomposição do Conselho de Administração da Sporting SAD".

Além disso, a Comissão anuncia que convocou, para a manhã de quarta-feira, uma reunião com todos os funcionários e colaboradores do clube.

O comunicado da Comissão de Gestão do Sporting, na íntegra

"A Comissão de Gestão do Sporting Clube de Portugal, reunida hoje, dia 26 de Junho, nas instalações do Clube no Estádio de Alvalade, deliberou:

1. Aprovar a sua estrutura de funcionamento;

2. Tomar as iniciativas indispensáveis para uma rápida recomposição do Conselho de Administração da Sporting SAD;

3. Adiar para data oportuna a realização da Gala Honoris Sporting;

4. Convocar para a manhã de amanhã, dia 27, uma reunião de todos os funcionários e colaboradores.

Lisboa, 26 de Junho de 2018"