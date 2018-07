Sousa Cintra admite que regresso de Podence e Bruno Fernandes pode estar para breve

Sousa Cintra, presidente da SAD do Sporting, admitiu em entrevista esta terça-feira à SIC que o regresso de Podence e Bruno Fernandes poderá estar para breve. “O lugar de Bruno Fernandes e de Podence é no Sporting. São ambos filhos da casa e são muito bem-vindos”, afirmou. Também Gelson é desejado no clube mas isso ainda não se sabe “se será possível”. Quanto aos restantes jogadores que rescindiram com a equipa, Sousa Cintra não avançou detalhes mas garantiu que “a maioria quer regressar ao Sporting”.

Questionado sobre o que terá dito aos jogadores que aceitaram voltar à equipa a respeito da presença ou não de Bruno de Carvalho novamente na direção do Sporting, Sousa Cintra disse ter-lhes transmitido “confiança e segurança”. “Não posso garantir que Bruno de Carvalho não vai estar nas eleições” de dia 8 de setembro, acrescentou.

Durante a entrevista desta terça-feira à noite à SIC, houve várias perguntas a que o presidente da SAD ou não respondeu de forma clara ou não respondeu de todo e a questão sobre a escolha de José Peseiro para treinador da equipa foi uma delas. “Os restantes treinadores que contactou disseram que não aceitavam a proposta?”, perguntou o jornalista, ao que Sousa Cintra respondeu: “Não quero falar sobre isso”. Depois, e perante a insistência na pergunta, acrescentou: “Acho que não há nenhum treinador que não queira vir para o Sporting. O meu plano A era ter um português e foi isso que aconteceu. Não estou arrependido, foi uma decisão minha”.

O presidente da SAD do clube leonino também não quis falar sobre os alegados 40 milhões de euros que o Sporting deve a fornecedores, justificando que “este não é o momento certo para falar sobre isso” e garantindo que o “Sporting funciona com ética e rigor nas contas” e que isso é para manter. “Vamos honrar os nossos compromissos”, afirmou.

