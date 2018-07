Pedro Madeira Rodrigues é candidato à presidência do Sporting, com Claudio Ranieiri como treinador

Claudio Ranieiri. O treinador italiano de 66 anos, que foi campeão inglês com o Leicester, é o grande trunfo da candidatura de Pedro Madeira Rodrigues à presidência do Sporting.

Madeira Rodrigues apresentou oficialmente esta quinta-feira a sua candidatura, revelando o nome do treinador e dizendo também que irá recuperar a equipa B, caso seja eleito presidente.

Questionado sobre José Peseiro, Madeira Rodrigues disse que tinha falado com o atual treinador do Sporting, que tinha sido compreensivo em relação à situação e que também ele seria campeão.

"Ranieri é um homem habituado a grandes desafios. Era um sonho antigo meu, e vai ser muito respeitoso com José Peseiro [atual treinador], com quem já falei", afirmou. "Vai acontecer o contrário de 2000, começar com um português e sermos campeões com um italiano".

Madeira Rodrigues, derrotado por Bruno de Carvalho nas últimas eleições do Sporting, em 2017, disse ainda que tem garantido investimento financeiro proveniente do médio oriente que permitirá manter o Sporting nas mãos dos sócios.

Na sequência da destituição de Bruno de Carvalho, decidida pela maioria dos sócios reunidos em assembleia geral em 23 de junho, Madeira Rodrigues é o terceiro candidato a apresentar-se, depois de Frederico Varandas e Fernando Tavares Pereira.

Até às eleições, o Sporting é liderado por uma comissão de gestão presidida por Artur Pereira Torres, que designou o José Sousa Cintra para o comando da SAD. O antigo presidente contratou José Peseiro para treinador da equipa principal.