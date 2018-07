Bruno de Carvalho, o regresso: “Sou candidato porque não faz parte de mim fugir. Aprendi com os erros e lições do passado”

Um dia volvido à confirmação oficial da sua candidatura às eleições de 8 de setembro do Sporting, o destituído presidente do clube divulgou o manifesto da sua candidatura, esta segunda-feira.

São 13 parágrafos, nos quais predominam as palavras "Candidato", "Sócios" e "Clube", sempre escritos com a primeira letra maíuscula, em que Bruno de Carvalho enumera as razões que o levam a participar no que será o seu quarto ato eleitoral no clube de Alvalade. Admite ter errado, reconhece ter cometido erros e aprendido com eles, mas só depois de referir as várias razões que o levam a avançar, uma vez mais, para a presidência do Sporting.

Para quarta-feira está marcada uma conferência de imprensa, em Lisboa (20h, Hotel Grand Vip), na qual Bruno de Carvalho deverá apresentar oficialmente a sua candidatura.

De momento, os candidatos às eleições de 8 de setembro para o Conselho Direito, Mesa da Assembleia Geral e Conselho Fiscal e Disciplinar, além do destituído presidente, são Frederico Varandas, Fernando Tavares Pereira, Pedro Madeira Rodrigues e Dias Ferreira.

O manifesto da candidatura de Bruno de Carvalho, transcrito na íntegra:

"Sou Candidato às eleições de 8 de setembro de 2018!

Sou Candidato porque continuo a acreditar que a o programa sufragado em 2017, e que nos reelegeu com 86% dos votos, é o Rumo Certo para o Sporting Clube de Portugal!

Sou Candidato porque não faz parte de mim fugir, nem virar a cara à luta, na defesa intransigente dos superiores interesses do Sporting Clube de Portugal e dos nossos Sócios! Também não podia ignorar o apelo que tantos e tantos Sócios fizeram para que apresentasse a minha candidatura às eleições e continuasse a defender o Projeto iniciado em 2013!

Sou Candidato porque só eu posso garantir-vos, sem receios ou falta modéstia, que a SAD continuará a ser detida maioritariamente pelo Clube e, desta forma, controlada pelos Sócios do Sporting Clube de Portugal!

Sou Candidato porque quero que o Sporting Clube de Portugal continue a ser eclético, apostando definitivamente nas modalidades, abrindo espaço para o aparecimento de mais!

Sou Candidato porque é preciso manter o Leão faminto de ambição e sedento de vencer para honrar os 112 anos de História do nosso Clube a última época das modalidades!

Sou Candidato porque ao longo destes 5 anos teria sido mais fácil ceder aos lobbies poderosos que se movimentam à volta do clube. Mas, em vez disso, optei por vocês Sócios e pelo Sporting Clube de Portugal!

Sou Candidato porque é necessário honrar o trabalho que foi desenvolvido durante 5 anos pelas pessoas que acompanharam-me neste percurso, pessoas essas que contribuíram de forma decisiva para os resultados que hoje tanto nos orgulham. O meu obrigado a elas por tudo o que fizeram!

Sou Candidato porque é tempo de modernizar o Sporting Clube de Portugal e alinhá-lo com as boas e melhores práticas nas mais variadas áreas de intervenção, permitindo-lhe manter o papel de destaque e inovação, construído ao longo destes últimos anos!

Sou Candidato porque aprendi com os erros e lições do passado, erros e lições essas que me dão força e motivação para encarar com mais optimismo o futuro!

Sou Candidato porque existem à minha volta pessoas alinhadas com os ideais do Sporting e capazes de defender e realizar as medidas contidas no nosso Programa e, desta forma, manter o Clube no Rumo Certo, com competência, honra e lealdade!

Sou Candidato porque amo e vivo intensamente o Sporting Clube de Portugal!

Sou Candidato porque Honro e sou Leal ao Sporting Clube de Portugal!

Bruno de Carvalho

Sócio 14.868"