Cinco anos, muitos milhões: William no Bétis

William Carvalho está a caminho do Bétis numa transferência que vale, para já, 17 milhões de euros à SAD do Sporting pela venda de 75% do passe, um valor poderá crescer significativamente no futuro. Segundo o "Record", serão mais 10 milhões por opção de compra do resto do passe, e outros 4 milhões por objetivos, que dependem do desempenho do jogador.

William vai receber cerca de três milhões de euros por ano, num contrato que está previsto para cinco anos.

Depois de Rui Patrício, o Sporting perde assim o seu segundo capitão de equipa neste defeso, o terceiro no espaço de uma época, pois Adrien Silva já havia saído para o Leicester no verão passado.