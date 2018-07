Em 2005 “jogámos um futebol que ainda é recordado. Ninguém esqueceu”. Peseiro quer outra “equipa ofensivamente espetacular”

José Peseiro quer ter a bola 80% do tempo e sete homens a atacar, a magicar dinâmicas, a provocar e desencantar espaços. Em entrevista à Sporting TV, o treinador do clube mostrou-se ambicioso, reconhece que há erros do passado para corrigir e lembrou ainda a época “entusiasmante” de 2004/2005, altura em que chegou à final da Taça UEFA. Uma coisa é certa: Peseiro não é o mesmo treinador que era há 14 anos, aquando da primeira passagem por Alvalade, mas continua adepto do bom futebol.

“A forma como vejo o jogo continua, mas ninguém é o mesmo de 2004. Continuo a ilusionar-me com bom futebol. Jogando bom futebol é mais fácil vencer. Em 14 anos evolui. O futebol tem os seus momentos. Houve um, agora há outro. Com a mesma ilusão, reconhecendo que fiz coisas menos bem na abordagem ao jogo. Fomos das equipas que mais golos marcou na Europa, mas ficámos muito expostos, sofremos mais golos do que gostaríamos.”

E o que é que, afinal, quer deste Sporting? “Queremos ser uma equipa ofensivamente espetacular, que crie emoção e leve as pessoas ao estádio… corrigindo o processo defensivo. Temos potencial, temos por trás uma história muito grande.”

“Chegar ao Sporting foi um sonho"

Aos 58 anos, Peseiro volta ao Sporting. Nesta entrevista referiu os tempos em que andava longe destas andanças, em que ainda sonhava chegar à Primeira Divisão, que andou pelo terceiro escalão e que finalmente subiu o Nacional até à Primeira. Recordou também a passagem pelo Real Madrid com Carlos Queiroz, algo que não gostou muito, pois opinava mas não decidia. “Chegar ao Sporting foi um sonho, um dos clubes mais importantes da Europa e do Mundo. Foi um grande orgulho.”

Aquela época ficou conhecida como a época do “quase”, pois perdeu a final da Taça UEFA, em Alvalade (vs. CSKA), e ainda deixou fugir a liderança do campeonato para o Benfica de Trapattoni. “Foi uma época entusiasmante. Jogámos um futebol que ainda é recordado passados 14 anos. Ninguém esqueceu. Fizemos tudo muito bem, só não conseguimos vencer. O Sporting só esteve em duas finais europeias. Foi um grande trabalho e uma grande satisfação.”

José Peseiro explicou ainda a decisão de ter estes primeiros treinos de pré-época com a porta aberta, transmitidos em direto no canal do clube. A ideia é simples: aproximar as pessoas. “É uma mensagem de confiança, de aglutinação, para mostrar aos nossos sócios que a academia é um local sereno, onde se trabalha com muita qualidade. Queremos mostrar o que somos, o nosso trabalho, sem problemas e tabus. Assim, mesmo de férias, os adeptos podem ver os seus craques e jogadores.”

"Uma grande equipa tem de estar a grande nível em todos os momentos do jogo"

O treinador do Sporting, feliz com os regressos de Nani e Bruno Fernandes (“jogadores de qualidade e com caráter”), lembrou que há 14 anos recorreu ao 4-4-2 losango. Agora ainda não sabe bem como vai jogar, pois espera alguns jogadores, mas diz que não será um sistema rígido. Quer dinâmica e gente na frente com equilíbrio atrás. “O Sporting tem de ter um modelo e um plano b. Uma grande equipa tem de estar a grande nível em todos os momentos do jogo.” Ou seja, “não pode ser uma equipa muito forte no ataque posicional e não ser muito forte nas transições ofensivas”, por exemplo. Tem de haver qualidade em todos os momentos do jogo. Ainda assim, diz que no futebol de hoje os que dominam as transições (saber o que fazer quando se ganha e perde a bola) são aqueles que estão mais perto de ganhar.

Peseiro reconheceu ainda que gosta de fazer entrevistas aos jogadores no início da época, para medir o pulso à vida dos atletas. Quer saber sobre “os familiares, a formação, onde se sentem melhor, o que fazem melhor e menos bem, a forma como encaram o sucesso, como percebem a responsabilidade que têm”. É importante ouvi-los, admite.

Embora reconheça um “ligeiro” atraso em relação à preparação e estabilidade dos rivais diretos, Peseiro garante que o clube quer “ganhar todos os jogos”. Aos adeptos pede “paciência” e “confiança”, pois há um processo e não se ganha nada em queimar etapas. “Os resultados podem envolvê-los [aos adeptos] mais ou menos, mas não queremos perturbar o processo.”