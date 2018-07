"Não vou aceitar a candidatura de BdC. Acho que o senhor Pedro Proença veio aqui fazer uma visita ao estádio mas volta pelo mesmo caminho"

As coisas com Bruno de Carvalho continuam nebulosas. Jaime Marta Soares, presidente da MAG, disse que não aceitaria uma candidatura de BdC à presidência, após insistência de Pedro Proença, mandatário de Bruno."Nestas condições não serão aceites. Pedro Proença, mandatário de Bruno de Carvalho? Não sei, não sei quem é, não conheço. O que sei é pela comunicação social quando isso é uma coisa que deve ser comunicada antes aos serviços, de que pretendem entregar as coisas. Só presidente da Mesa da Assembleia Geral pode receber e nada foi comunicado, pelo que recomendo a terem cuidado com esses formalismos. Todas as listas legais irão ser aceites, todas as que tiverem o mínimo de ilegalidade não aceitarei"

Já Pedro Proença disse o seguinte: "Jaime Marta Soares não teve a coragem de nos dizer na cara que não nos queria receber. Não a ele que compete dizer se esta candidatura é, ou não aceite. Vamos tentar, novamente, ser recebidos nos serviços administrativos. Isto revela medo pela candidatura de Bruno de Carvalho", queixou-se Pedro Proença, mandatário da candidatura de Bruno de Carvalho.