Bas Dost é (re)apresentado este sábado, às 10h30

O holandês Bas Dost será (re)apresentado este sábado, às 10h30, em conferência de imprensa. Termina assim outra pequena novela de Alvalade que começara com a rescisão de contrato do avançado, no seguimento dos ataques a Alcochete. A Comissão de Gestão, liderada por Sousa Cintra, negociou o regresso de Bas Dost ao Sporting, restando saber em que termos o fez.

Bas Dost chegou ao Sporting em 2016, vindo do Wolfsburgo, e afirmou-se como o ponta de lança goleador da equipa, levando 68 golos em 87 jogos com a camisola leonina.