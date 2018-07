Bas Dost de volta: "Para ser honesto, depois do ataque a Alcochete tive muito medo e não queria estar com pessoas"

Sousa Cintra e Bas Dost selaram o regresso do segundo pela mão do primeiro a Alvalade. O líder da Comissão de Gestão elogiou o holandês e o holandês fez o mesmo.

SOUSA CINTRA

"Ele não fez exigências nenhumas. Veio com o mesmo contrato e vem de alma e coração para servir o Sporting. Estou muito feliz e tenho a certeza que ele está feliz também. Os sportinguistas aplaudem o Bas Dost e todos ansiavam o seu regresso. Hoje é um dia muito importante para mim e para todos os sportinguistas. Ele nunca saiu, apenas se ausentou um tempo por força das circunstâncias. Ele vai ser muito feliz em Portugal. Falou-se em segurança privada, ordenado - nada, ele não exigiu nada, isso é para esquecer. O Bas pode contar sempre comigo e tem aqui um amigo para sempre. Está aqui para ajudar à festa nacional, que é ser campeão nacional. Depois do jogo com o Benfica, na Luz, passamos para a frente e ninguém nos vai segurar, espero eu. Obrigado."

BAS DOST

"Obrigado presidente. É muito bom. Estou muito feliz. Bom dia. Agora, falo em inglês. Penso que houve um momento em que não contava sentar-me aqui porque muitas coisas más aconteceram. Estive com a família e com o meu ambiente e conclui que este era o meu clube. Quando vi para cá, há dois anos, não sabia o que era este clube. Aprendi a gostar do Sporting, do clube, dos fãs que estão sempre connosco. O ataque a Alcochete foi muito mau, mas não quero pensar muito mais nisso no futuro. O futuro é que é o caminho. Falei com o Sousa Cintra e fiquei 100% certo que queria ficar. Quero marcar muitos golos. Eu estou muito feliz, obrigado. Este é um momento muito especial para mim. Antes do ataque, lembro-me de dizer à minha namorada que queria ficar muito tempo aqui; depois disso, alguma coisa mudou, mas estou muito feliz. Para ser honesto, tive muito medo depois do ataque, não voltei ao balneário. Não queria estar com pessoas e agora não tenho medo. Algumas pessoas ajudaram-me e estou confiante"