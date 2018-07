O presidente destituído numa AGE que não queria, quer agora uma nova AGE para poder voltar a ser presidente

Bruno de Carvalho anunciou no Facebook que irá promover uma recolha de assinaturas na segunda-feira, entre as cinco e as oito da tarde, que leve a uma Assembleia Geral Extraordinária na qual se vote pela garantia de que "todos os sócios" podem "concorrer livremente às eleições de oito de setembro".

O presidente destituído diz que "este não é um movimento de apoio" à sua candidatura, mas sim uma luta pela "garantia da democracia e da liberdade eleitoral".

Recorde-se que Bruno de Carvalho está às voltas com um processo disciplinar e uma suspensão preventiva de sócio.

Leia o post na íntegra:

"Atenção, este não é um movimento de apoio à minha candidatura, mas sim para garantir que todos os Sócios poderão concorrer livremente às eleições de 8 de Setembro!

Para garantia da democracia, da liberdade eleitoral e para garantir a devolução do poder de decisão aos Sócios do Sporting CP!

Recolha de assinaturas esta segunda-feira, junto à Loja Verde do Pavilhão João Rocha, das 17h às 20h.

Vamos todos assinar o formulário para uma AG Extraordinária a realizar antes de 8 de Agosto que garanta que todas as candidaturas possam concorrer às eleições de 8 de Setembro".