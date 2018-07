Pedro Madeira Rodrigues apresenta lista: “Espero que me alertem para o que possa estar a fazer mal, que não sejam uns yes men"

Pedro Madeira Rodrigues apresentou esta terça-feira numa unidade hoteleira de Lisboa grande parte da equipa que o acompanhará caso vença as eleições para o Conselho Diretivo do Sporting, que terão lugar no dia 8 de setembro.

Vários dos nomes já eram conhecidos. Pedro Feist será o candidato à Mesa da Assembleia Geral, tendo como braço direito Carmona Rodrigues. Já para o embaixador António Tânger Correia foi o escolhido para encabeçar a lista para o Conselho Fiscal e Disciplinar. Jorge Gaspar, que estava no anterior Conselho Fiscal e Disciplinar, é outro dos nomes avançados para este órgão.

“Quando apresentámos a candidatura falámos em valores, visão e vitórias. Queríamos pessoas competentes, íntegras e sportinguistas”, começou por dizer o candidato.

Pedro Madeira Rodrigues sublinhou que a sua lista é “completamente independente”, lamentando que de acordo com os novos estatutos os sportinguistas tenham de votar numa lista única para os diversos órgãos sociais.

“Quero que todos sejam isentos e independentes. Vou fazer questão até que não façam campanha comigo, embora possam aparecer no jantar de encerramento”, sublinhou. “As eleições do último ano mostraram-me que é fundamental ter órgãos sociais independentes. Espero no futuro que me alertem para o que possa estar a fazer mal, que não sejam uns yes men, eu sei que não serão”.

Dinheiro do Médio Oriente

Como vice-presidente para a área das finanças e relações internacionais, Pedro Madeira Rodrigues anunciou um nome que também já havia sido avançado: Imran Mhomed. “Vai ajudar a trazer Mundo a este nosso Sporting”, disse, confirmando que o Sporting está a “negociar parcerias” no Médio Oriente.

“Precisamos de um grande empréstimo obrigacionista de 100 milhões de euros que nos vai permitir resolver empréstimos passados e ainda ficar com uma folga de tesouraria”, revelou, confirmando também o desejo de comprar as VMOC e permitir que o Sporting possa deter 90% das ações da SAD.

O candidato assumiu ainda que os parceiros podem “comprar uma parte da SAD”, mas assegurou que o clube vai “sempre manter a maioria”.

Para a próxima semana, Pedro Madeira Rodrigues prometeu mais novidades, nomeadamente o anúncio do vice-presidente para as modalidades, confirmando mais uma vez o regresso do basquetebol. “Vamos fazer uma aposta forte no basquetebol, que é uma modalidade que está a crescer no Mundo inteiro, com a possibilidade até de criar uma SAD só para o basquetebol”, revelou.