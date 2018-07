Afinal, há um Sporting que pode surpreender (mas ainda falta um William)

Com a saída de Jorge Jesus e a entrada de José Peseiro, o Sporting é, dos três grandes, aquele que mais alterações irá apresentar em 2018/19, em relação à época anterior.

Desde logo ao nível do sistema de jogo utilizado, que com Peseiro é o 4-3-3 (ou 4-2-3-1), em vez do habitual 4-4-2 que Jesus utilizava. Partindo desse sistema, teremos um Sporting a construir de forma apoiada desde trás, com mais calma e paciência do que aquela que demonstrou na última época de Jesus, pelo que se pôde ver nos jogos frente a Lausanne (vitória por 4-1), Nice (vitória por 1-0) e Neuchâtel Xamax (derrota por 2-1).

Outra das alterações diz respeito ao posicionamento dos extremos no momento ofensivo: com Peseiro, têm mais liberdade para ocupar zonas interiores, de modo a receber a bola no espaço entre a linha média e a linha defensiva adversária. Por isso, os defesas laterais são fundamentais para compensar o posicionamento interior dos extremos, tendo assim como principal função ofensiva dar largura e profundidade nos respetivos corredores laterais.

Matheus Pereira e Nani trarão ao processo ofensivo do Sporting muito mais qualidade técnica e criatividade do que Gelson e Acuña eram capazes, o que, a juntar a um posicionamento mais central em vários momentos do jogo, fará com que o Sporting apresente um jogo interior com mais qualidade do que na época anterior.

No momento defensivo, será um Sporting, pelo menos do ponto de vista posicional, parecido com o Sporting de Jesus. Isto é, o 4-4-2 continuará a ser a referência em termos defensivos, com um dos médios a juntar-se ao avançado na primeira linha de pressão e, atrás deles, haverá uma linha média composta pelos dois médios e pelos dois extremos.

No que diz respeito à qualidade dos comportamentos defensivos, o controlo da profundidade por parte da linha defensiva deverá ser o momento do jogo em que o Sporting de Peseiro menos qualidade irá apresentar, quando comparado com o Sporting de Jesus, que era exímio nesse momento - embora o facto de contar com pelo menos dois dos defesas titulares da época anterior, Mathieu e Coates, possa ser benéfico nesse aspeto.

Depois de tantas saídas e de inúmeras entradas (ou melhor, “regressos”), o Sporting procura continuar a construir o seu plantel de acordo com as necessidades do seu treinador, que já disse que gostava de ter o plantel fechado neste momento, embora entenda que tal não tenha sido possível dado o contexto atual.

Nota ainda para o planeamento da pré-época do Sporting: com um novo treinador e com a necessidade de testar, num contexto mais competitivo, as rotinas trabalhadas durante a semana de treinos, o Sporting irá ao que tudo indica fazer apenas 5/6 jogos de preparação e, destes, apenas dois contra equipas de um nível competitivo semelhante ao seu (Nice e Marselha), o que é manifestamente pouco.

TIAGO PETINGA

Baliza: já há titular

Apesar da importante saída de Rui Patrício, não será na posição de guarda-redes que o Sporting terá problemas na nova época. O recém-contratado Emiliano Viviano oferece todas as garantias, uma vez que é um guarda-redes muito experiente, com qualidade a jogar com os pés e que controla bem a profundidade. Salin como segunda opção e Maximiano como terceira opção fecham o lote de guarda-redes ao serviço de Peseiro.

Defesa: um problema canhoto

Em relação à época anterior apenas dois laterais não fazem parte do plantel: Fábio Coentrão (regressou ao Real Madrid) e Piccini (vendido ao Valência). Mas é a posição de lateral esquerdo a que carece de mais qualidade. Jefferson, Jonathan e Lumor não oferecem a qualidade necessária para serem primeira opção, sendo que apenas um deles deverá ficar no plantel, para ser segunda opção de um reforço a contratar.

Do lado direito, com Bruno Gaspar (contratado à Fiorentina) e Ristovski, o Sporting apresenta muita qualidade, quer para o onze inicial quer para o banco de suplentes, sendo que a única dúvida relativa à posição diz respeito a quem será o titular.

No eixo central, Coates e Mathieu continuarão como titulares indiscutíveis, sendo que Marcelo e André Pinto completam o lote de centrais nesta fase da pré-época. O mais provável é que seja o jovem Domingos Duarte a sair (novamente por empréstimo - na época passada esteve no Chaves), embora fizesse mais sentido o Sporting ter como quarta opção um central como o seu perfil, ou seja, mais novo e com mais potencial do que André Pinto e Marcelo.

TIAGO PETINGA

Meio-campo: procura-se 'seis'

Com a saída de William Carvalho, o Sporting procura reforçar a posição de médio defensivo, uma vez que apesar de contar no plantel com Palhinha, Petrovic e Misic, três jogadores que podem ocupar o lugar, nenhum oferece - nem de perto - a mesma qualidade que William oferecia.

Palhinha não tem a qualidade técnica necessária para ser titular numa equipa que quer construir de forma apoiada; Petrovic, apesar de mostrar qualidade com bola, principalmente ao nível do passe, peca muito no momento defensivo; e Misic é apenas uma boa segunda opção.

Como médios interiores, Bruno Fernandes, Francisco Geraldes e Wendel surgem como principais opções, sendo que os dois primeiros têm características que lhes permitem jogar a médio ofensivo, caso Peseiro opte pelo sistema de jogo 4-2-3-1. Há ainda Mattheus Oliveira e Ryan Gauld, embora o mais provável seja que nenhum dos dois fique no plantel e o Sporting acabe por contratar outro médio, com um perfil mais parecido ao de Wendel, ou seja, com qualidade técnica e grande capacidade física.

Ataque: sim, Matheus é melhor do que Gelson

TIAGO PETINGA

Apesar da saída de Gelson, o Sporting é neste momento uma equipa com melhores soluções para os corredores laterais, depois das contratações de Nani e Raphinha e do regresso de Matheus Pereira, que estava emprestado ao Chaves.

Há mais qualidade técnica e mais criatividade, sendo que com estes extremos o Sporting ganha mais capacidade para criar pelo corredor central. Depois há também Acuña, que deverá fechar o lote de extremos.

Na posição de avançado, com a saída de Bas Dost, faltava claramente um avançado com mais qualidade em zonas de finalização... mas entretanto o holandês já regressou, o que quer dizer que o Sporting garante uma grande mais-valia nesse momento.

Montero é muito forte nos movimentos de apoio, mas não garante o número de golos que Bas Dost garante, sendo que Doumbia, que atualmente não revela qualidade em nenhum momento do jogo, e Castaignos, não deverão fazer parte do plantel, pelo que o Sporting deverá contratar pelo menos um avançado para se juntar a Bas Dost e Montero.