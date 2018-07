Sporting Comunicado de Portugal

Lembram-se?

Bruno de Carvalho encavalitou-se em cima de estatutos inexistentes, criou uma Comissão Transitória da Mesa da Assembleia Geral para adiar a Assembleia Geral Extraordinária que se revelou inevitável e à qual disse que não iria, porque o clube estava “sob assalto”, para depois aparecer cinematograficamente a meio da mesma, deixando pendurados os internautas que comentavam o serviço streaming na conta de Facebook mais vezes citada nos media (a sua), mas causando o delírio em fiéis de carne e osso que rodearam o mártir injustiçado pelo sistema e o empurraram espiritualmente até ao palco onde pediu a palavra que sabia não poder ter – o que naturalmente gerou indignação nos seguidores que logo certificaram a teoria da conspiração por ele cozinhada antes de deixar o teclado e pôr os pés na MEO Arena como futuro ex-presidente do Sporting Clube de Portugal.

O primeiro a ser deposto numa AGE.

E o único a ameaçar madrugada dentro com o poético rasgar do cartão de sócio, anunciando o fim trágico do maior amor da sua vida. (A seguir à família, claro.)

Naquele momento, BdC tomou uma atitude irreversível: deixou de ser adepto do Sporting.

Obviamente, horas depois, Bruno de Carvalho, mais calmo e refeito, voltou a si, arrependido das coisas que tinha escrito, atribuindo-as à amargura e à dor de quem é rejeitado por razões incompreensíveis, mas pronto para lutar pelo seu Sporting Clube de Portugal.

Ele, que nunca fizera nada de mal de propósito e apenas reagira no calor do momento, ainda era o Bruno de Carvalho a quem os sócios haviam confiado o futuro do clube em duas eleições esmagadoras consecutivas, embora estivesse, outra vez, convenientemente diferente para melhor, mais avisado para o erro que, no seu caso, foi sempre este: uma paixão desmesurada e irracional pelo Sporting Clube de Portugal que o levara a expôr-se em demasia em defesa dos seus superiores interesses.

Do clube, não dos dele, que ele não é como os outros.

E então prosseguiu a sua demanda, imitando os passos dos outros – já lá vamos –, colecionando assinaturas para uma Assembleia Geral Extraordinária antes da eleições de 8 de setembro às quais se candidata apesar do processo disciplinar, mandando gente para a porta do Estádio ou do Pavilhão a reclamar justiça e democracia e pelo 25 de abril, mas já sem o apoio dos que estiveram com ele até à capitulação.

Pois o poder atrai na mesma medida em que o repele.

Bom, e os outros parecem agir de igual forma, gozando o doce prato da vingança que servem em doses moderadas a Bruno de Carvalho, com intervenções em direto para a TV de Jaime Marta Soares como um palavroso guardião mitológico, (re)apresentando dois jogadores que tinham rescindido na sequência a ataques a Alcochete, como se a verdadeira alhada não fosse o lado negro da Juve Leo mas o próprio Bruno de Carvalho, pondo uma figuraça de outros tempos a conduzir negociações e a tomar decisões no século XXI com um superagente na sombra, enquanto os mesmos de sempre se reaproximam, nome a nome, um por um, de alguns candidatos, demonstrando que, independentemente de quem está sentado naquele palco, os titereiros estarão sempre a olhar por cima. Com mais ou menos notabilidade, apelido ou aperitivo.

E se isto é assim, imaginem como será a partir de 10 de agosto, quando por fim se definirem os homens que concorrem às eleições presidenciais do Sporting que ocorrerão um mês depois, já com as máquinas de comunicação e os seus comunicados e posts e tweets, mais o campeonato e a Liga Europa. Tudo isto cozinhado à temperatura ambiente.