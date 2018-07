Sporting: Figo não avança para eleições

Luís Figo não será candidato às próximas eleições presidenciais do Sporting que terão lugar no próximo dia 8 de setembro. Em comunicado assinado por Tomás Froes, sportinguista fundador e sócio da agência Partners com quem o ex-jogador vinha preparando uma eventual candidatura, esclarece-se que Figo entendeu “que um projeto de fôlego geracional exige um tempo de maturidade incompatível com o apertado, mas entendível, calendário eleitoral. Assim sendo, e vendo que não haverá vazios de soluções para liderar os destinos do Clube, decidi não me envolver neste alto eleitoral”.

Há uma semana, Tomás Froes reconheceu estar a montar um projeto com Luís Figo para entrar na corrida contra um número assinalável, mas não fechado, de pretendentes à cadeira que foi de Bruno de Carvalho, entre os quais está o próprio BdC, Carlos Vieira (ambos com um processo disciplinar à perna), Frederico Varandas, João Benedito, Dias Ferreira, Zeferino Boal e Fernando Tavares Pereira - Dionísio Castro retirou-se da ‘prova’.

Leia o comunicado na íntegra:

“Nas últimas semanas equacionei apoiar um projeto de candidatura ao Sporting Clube de Portugal no qual Luís Figo se empenhou de forma honrada e especialmente dedicada.

Emprestei as minhas capacidades pessoais e profissionais na construção desta solução, mas o Luís Figo entendeu, e eu concordo, que um projeto de fôlego geracional para o Sporting exige um tempo de maturidade incompatível com o apertado, mas entendível, calendário eleitoral.

Assim sendo, e vendo que não haverá vazios de soluções para liderar os destinos do Clube, decidi não me envolver neste ato eleitoral.

Estou convicto que no dia 8 de Setembro teremos uma demonstração de militância, união e paixão pelo Sporting Clube de Portugal e desejo a todos os candidatos, e ao futuro Presidente, a maior das sortes.

O Sporting e o futebol Português merecem”.