O regresso dos que afinal nunca partiram: Battaglia está de volta ao Sporting

O médio argentino Rodrigo Battaglia assinou um contrato de cinco temporadas com o Sporting, depois de ter rescindido por justa causa com os leões, informou este sábado o clube da I Liga portuguesa de futebol.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a SAD do Sporting anuncia que chegou a acordo com o futebolista para "celebrar, na presente data, um novo contrato de trabalho desportivo, válido por cinco épocas desportivas, tendo sido fixada uma cláusula de rescisão no valor de 60 milhões de euros".

Dos nove futebolistas que rescindiram contrato, alegando com justa causa, Rodrigo Battaglia é o terceiro a regressar aos leões, depois do holandês Bas Dost e do português Bruno Fernandes.