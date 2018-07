José Maria Ricciardi: "Estou-me nas tintas para que me chamem croquete"

Em entrevista à CMTV, José Maria Ricciardi falou das razões que o levaram a avançar para a candidatura do Sporting e do momento do clube. Aqui estão algumas das declarações do banqueiro, o 9.º candidato às eleições do Sporting:

Candidatura

“Estive a observar e analisar o processo eleitoral no clube e cheguei à conclusão, com todo o respeito pelos candidatos, que nenhuma das candidaturas reúne as condições necessárias e suficientes para liderar o Sporting nesta fase difícil”

Equipa

“Reuni uma equipa coesa, forte e transversal. Decidi este passo para vencer. Não venho para fazer número. Não vou revelar porque será mais correto fazê-lo com aqueles que vão liderar os órgãos”

Treinador

“Foi contratado pelo Sporting e respeitarei as decisões da Comissão de Gestão e da SAD, e portanto terá todo o meu apoio. Jesus? Esse problema agora não se põe, porque o Jorge tem um contrato anual. O futuro nunca se sabe, mas para já para mim neste momento José Peseiro é o melhor treinador do mundo”

SAD

“Comigo a maioria da SAD não deixará de pertencer ao Sporting e aos seus sócio. O clube precisa de uma gestão eficiente, racional e sustentada”

Paz no futebol

“Se for eleito vou pacificar o futebol português. Vou restabelecer as relações com todos os clubes portugueses, da I e II Liga, inclusive com o Benfica”

Sporting dos croquetes

“Estou-me nas tintas para que me chamem croquete. Não entro no jogo da pastelaria, dos croquetes e das empadas. O Sporting sempre foi um clube interclassista. Os dois últimos campeões pelo Sporting são considerados socialmente como croquetes: o meu primo José Roquette e também o doutor Dias da Cunha. Aliás, o fundador do clube, José de Alvalade, que era meu tio-avô, também é croquete”

Apoio anterior a Bruno de Carvalho

“Apoiei Bruno de Carvalho até ele começar a destruir o que de bom tinha feito pelo Sporting. Nunca pertenci a nenhuma direção. Nunca fui um presidente sombra, isso foi uma invenção que se fez. Contribuí em momentos difíceis para que o Sporting resolvesse os problemas na área que é a minha especialidade, mas nunca me intrometi em decisões internas do clube nem andei a mandar em ninguém. Se acham que era um presidente sombra, agora passarei a ser às claras”

BdC deve ter oportunidade de candidatar-se

“O Dr. Bruno de Carvalho foi destituído por mais de 70% e isso parece-me elucidativo daquilo que os sócios querem. Quem comete ilegalidades e desrespeita os mais elementares estatutos do Sporting, quem elege órgãos que não existem, acho que não deve poder concorrer às eleições, mas isso cabe aos órgãos do clube decidir”

Ataque de Alcochete e as rescisões

“Eu tenho alguma ideia daquilo que foi o horror daquilo que ali se passou. Gostava que alguns dos jogadores não tivessem rescindido e que tivessem ponderado com mais calma. Eu acho que a razão principal de o fazerem não foi só pelo que aconteceu em Alcochete: foi porque acreditavam que, mantendo-se aquela direção, a probabilidade de acontecer novamente era razoável. Posso entender, mas quando saiu o resultado da Assembleia Geral, deviam ter ponderado melhor”

Se perder?

“Eu não venho para perder, mas se perder será com educação, civilidade e elevação. Respeitarei democraticamente e humildemente a decisão dos sócios, se entenderem que outra candidatura servirá melhor os interesses do Sporting. E aí terei feito a minha missão que é ter dado uma alternativa aos sócios. Quero o melhor do Sporting Clube de Portugal, eu amo o Sporting Clube de Portugal, eu vivo o Sporting Clube de Portugal”