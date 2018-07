José Maria Ricciardi é o 9.º candidato à presidência do Sporting

José Maria Ricciardi é candidato às eleições para a presidência do Sporting. O banqueiro de 63 anos, que nunca colocou de parte uma eventual candidatura, junta-se a Frederico Varandas, Pedro Madeira Rodrigues, Fernando Tavares Pereira, João Benedito, Zeferino Boal, Dias Ferreira, Carlos Vieira e Bruno de Carvalho na corrida pela liderança do clube de Alvalade.

As eleições para os órgãos sociais do Sporting estão marcadas para dia 8 de setembro e diz o diário "O Jogo" que Ricciardi já tem um nome forte para a Mesa da Assembleia Geral. Trata-se do gestor Miguel Frasquilho, presidente do conselho de administração da TAP.