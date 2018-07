Bruno de Carvalho tem duas ou três coisas a dizer sobre eleições: pensos, fivelas, anti-brunos, ‘pool-position’ e donos da golpada

Não demorou muito até Bruno de Carvalho criticar o 9.º proponente ao lugar que foi dele e que deixou de o ser numa Assembleia Geral Extraordinária de destituição. Na sua conta no Facebook, BdC escreveu sobre José Maria Ricciardi, mas também sobre Frederico Varandas, Carlos Vieira (o seu ex-braço direito), João Benedito e Pedro Madeira Rodrigues, prometendo voltar à carga sobre os restantes: “Falta falarmos de Fernando Tavares Pereira, Dias Ferreira e Zeferino Boal... Não pode ser tudo de uma vez...”

Primeiro, Carlos Vieira e João Benedito, “duas listas Brunistas de terceira via ou de ‘brunos polidos”. Diz Bruno de Carvalho que Vieira e Benedito não são mais do que versões melhoradas de si próprio, que usam as ideias e o modelo de gestão que ele sempre defendeu.

Depois, Varandas e Ricciardi. “Depois [quiseram criar] o candidato vitória, Varandas. O homem do Afeganistão, das fivelas, dos pensos para sarar as feridas do Clube, dos homens fortes ao seu lado para lhe darem o selo de qualidade que não tem. Rogério Alves, um polido bem falante, que com toda a sua eloquência levou às costas candidatos que durante 20 anos delapidaram o nosso Clube... e sempre como Presidente da MAG.” Segundo BdC, a candidatura de Ricciardi só existe porque a “dupla Ricciardi/Rogério Alves percebeu que Varandas não descola para a pool position [será pole position?]. E assim teve de criar uma manobra de distração. O Varandas apoiado por Ricciardi e Sobrinho? Nunca! O O Ricciardi é candidato e por isso não apoia ninguém. É uma tentativa desesperada de elevar a credibilidade de Varandas. Afinal, Varandas tem na sua lista o advogado de Ricciardi, Sobrinho e Pereira Cristóvão”

Ou seja, Ricciardi, o alegado apoio tóxico, pula para a corrida para dissociar-se de Varandas.

Por fim, Madeira Rodrigues, um outsider que corre pelo lado com o apoio de António Duarte e Godinho Lopes. Aquele que teve como Presidente da sua Mesa da Assembleia Geral Rogério Alves, que foi fortemente bancado e apoiado por Ricciardi e aquele que trouxe Sobrinho para o Sporting e com quem tem negócios... Confuso? Não... É apenas o mais do mesmo... A figura de cartaz é outra, as personagens à volta, as mesmas”.

Assim, conclui Bruno de Carvalho, Ricciardi está apenas a jogar em todos os tabuleiros. “É preciso é que os verdadeiros donos da golpada vençam”.