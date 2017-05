Filipe Toledo tentou invadir a cabine dos juízes e acabou fora do mundial

Quem faz surf, ou bodyboard, ou o que seja, conhece esta situação. Está no mar, sentado na prancha, e vê uma onda a aproximar-se. Caso ela quebre para a esquerda, e se houver alguém do seu lado esquerdo, a remar para essa mesma onda, há uma regra não instituída que manda o surfista que está por fora abdicar. Desistir dessa onda, porque há um tipo por dentro. Logo, mais perto do sítio em que a onda quebra na espuma, onde ela parece ter mais força e onde se vê mais parede para surfar.

O senso comum e o bom senso costumam tirar da onda o infeliz que está mais por fora. É a vida.

Mas a vida, como sabemos, é muito à base do cada-um-sabe-de-si e há sempre quem ignore estas leis respeitáveis e não instituídas. Como Filipe Toledo, um brasileiro magro e pequeno, corpo encolhido demais para o talento que aprisiona, que resolveu não ter tudo isto em conta quando, em Saquerema, no Rio de Janeiro, remou para a mesma onda com Kanoa Igarashi.

Era a décima bateria da ronda três da quarta etapa do circuito mundial de surf. E, como era também a primeira onda, nem o brasileiro ou o americano tinham a prioridade do seu lado - que é uma de duas coisas que a World Surf League (WSL) inventou, há muitos anos, para tirar o caos à competição nas ondas e dar alguma ordem a isto. Daí que, a partir do momento em que uma onda tenha sido surfada, há sempre alguém com prioridade. E se alguém não a respeita, é penalizado com uma interferência.

Depois há o que Filipe Toledo fez. Porque era a tal primeira onda da bateria, ninguém tinha prioridade, e o brasileiro remou ao lado de Kanoa Igarashi e colocou-se de pé na prancha. O problema é que o americano estava por dentro e, quando tal acontece, as regras não estão do lado dele:

“O surfista que está no lado de dentro da onda tem o direito incondicional de passagem para toda a duração da onda. Será decretada uma interferência caso a maioria dos juízes determine que um surfista prejudicou o potencial de pontuação da onda ao surfista que tinha o direito de passagem.”

Toledo ficou zangado, a gesticular na água e, lendo-lhe os lábios, a disparar palavrões para o ar. Achou que a onda seria dele. E mais desgostoso terá ficado quando os juízes lhe decretaram a interferência que, praticamente, lhe acabou por dar uma derrota na bateria - porque tal implica que apenas seja contada a melhor onda de um surfista, e não as duas melhores, como é normal. Filipe Toledo perdeu e foi eliminado do evento onde surfa em casa.

Buda Mendes

Ele gostou ainda menos disto. Zangado, saiu da água e quis ir pedir explicações aos juízes. Tentou subir ao palanque que está na praia e teve de ser barrado por um segurança. Perdeu a cabeça.

Como resultado, a WSL decidiu aplicar-lhe uma suspensão de uma prova, o que o tira do próximo evento, em Tavarua, nas Ilhas Fiji (de 4 a 16 de junho). “A WSL anunciou que Filipe Toledo foi multado e suspenso da competição após o incidente no Oi Rio Pro. O Filipe não será autorizado a competir em Fiji. Ambas as partes estão desiludidas com o que aconteceu, mas a WSL está agradecido pelo facto de Toledo ter feito um pedido de desculpas aos fãs, aos patrocinadores e à WSL”, lê-se, no comunicado que a entidade publicou, na segunda-feira.

O brasileiro ferveu dentro e fora de água, a WSL castigou-o. Ele aceitou e aproveitou para explicar a situação e confessar que nada disto o deixa orgulhoso. “Sou um tipo emotivo e o surf é a minha vida. Tive uma interferência, fiquei muito chateado e as minhas ações foram inaceitáveis. Depois de me acalmar, apercebi-me que não estava em mim. Peço desculpa pelo meu comportamento e quero pedir desculpa aos fãs, aos meus patrocinadores, aos jornalistas e à WSL. Assumo toda a responsabilidade, aceito a suspensão e estou muito desiludido por falhar o próximo evento, mas estou ansioso por regressar mais forte a Jeffreys Bay [a etapa seguinte à das Ilhas Fiji, que se realiza na África do Sul]”, escreveu Filipe Toledo, no mesmo comunicado.

A moral desta história é que um dos melhores, mais espetaculares e atrevidos surfistas do circuito e um dos que mais gosta de puxar a corda ao que já foi feito e tentado - se não acredita, veja e oiça o que dizem sobre ele -, não vai falhar uma prova porque se portou mal. E, no fundo, porque ferveu muito com uma situação que acontece muitas vezes em tudo quanto é surf, seja profissional, ou não.