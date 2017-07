Se ontem foi o heat de uma vida, este foi um heat para a história: Kikas está nas meias-finais em J-Bay

O que fazes quando estás a perder mesmo no final de uma bateria? Frederico Morais responderia: “Um 10 perfeito”.

Foi exatamente o que aconteceu esta tarde em Jeffreys Bay, África do Sul, onde o surfista português cometeu a proeza de se qualificar para as meias-finais do Corona Open J-Bay. Nunca antes Kikas tinha chegado tão longe numa prova do circuito mundial.

Para tal acontecer, Frederico voltou a bater o campeão mundial em título, John John Florence, o que já tinha acontecido na véspera, na 4.ª ronda, quando o cascalense foi primeiro na sua bateria à frente do havaiano e de Mick Fanning. E se na terça-feira Kikas tinha feito o heat da sua vida, palavras do próprio, o que dizer deste.

É que na 4.ª ronda, Frederico Morais, estreante enquanto membro a tempo inteiro do circuito mundial, tinha feito um acumulado de 19,07 (9,60 e 9,47) para ultrapassar Florence e Fanning. Esta tarde fez ainda melhor: nas duas últimas ondas fez 9,77 e 10, face aos 9,57 e 9,10 de John John.

"Foi o meu primeiro 10 no circuito, contra o melhor surfista do mundo. Um dos objetivos é ser rookie do ano, sem dúvida", revelou Frederico após os quartos-de-final. "As ondas estavam tão divertidas... Cada vez que surfo conta o John John temos heats bastante discutidos".

Nas meias-finais, Kikas terá pela frente outro campeão do Mundo, o brasileiro Gabriel Medina.