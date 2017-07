Histórico. Kikas está na final em J-Bay

A epopeia de Kikas continua. E o Olimpo está cada vez mais próximo.

Na manhã desta quinta-feira, Frederico Morais qualificou-se para a final do Open J-Bay, na África do Sul, após vencer Gabriel Medina - mais um antigo campeão mundial. Em duas ondas, Frederico Morais conseguiu colocou a fasquia nos 17.37 - 8.10 e 9.27 -, deixando Gabriel Medina numa posição complicada. O brasileiro acabou o heat com uns meros 14.70.

Kikas tornou-se o primeiro português de sempre a atingir a final de uma etapa do World Tour, o circuito que junta os melhores atletas ao nível mundial do surf.

“O mar estava outra vez bom. Sabia que o Gabriel seria muito complicado. Já nos tínhamos encontrado e o início foi muito parecido, com os dois muito longe do ponto e a tentar conseguir prioridade. Consegui divertir-me! Às vezes dá vontade de apanhar as ondas todas mas temos de esperar e escolher as melhores”, disse Kikas ao canal do “World Surf League” no final da prova.

Na final, Frederico Morais vai defrontar o vencedor da meia-final entre Filipe Toledo e Julian Wilson.

'Saca' foi terceiro classificado no Rip Curl Pro Search, em Bali, em 2008, no Quiksilver Pro France, em Hossegor, em 2009, e no Quiksilver Pro Gold Coast, na Austrália, em 2011, tendo sido afastado das finais por Freddy Patacchia Jr, Mick Fanning e Kelly Slater, respetivamente.