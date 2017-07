Kikas fez história em J-Bay. Não importa a vitória

O dia tinha tudo para ser épico, mas ficou-se pelo semi.

Frederico Morais não conseguiu vencer Filipe Toledo na final do Open em Jersey Bay, na África do Sul.

Depois de se ter tornado no primeiro português a marcar presença numa final de uma prova do circuito mundial de surf, ao derrotar nas meias-finais outro brasileiro, Gabriel Medina, Frederico Morais acabou por perder por uma diferença de 0,27 pontos, ao efetuar 8,33 e 9,40 (17,73), contra os 8,83 e 9,17 (18,00) de Filipe Toledo.

Com este resultado, o surfista português deu um salto no 'ranking' mundial, subindo de 18.º para 12.º e ficando assim cada vez mais perto de assegurar a manutenção entre a elite do surf mundial.