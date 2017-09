Se os números não falharem, Kikas já está a salvo no circuito mundial

19.450 + 5.200 = 24.650

Fixem esta conta de somar e o resultado, é o número final que interessa, e passo a explicar.

Os 19.450 correspondem aos pontos que Frederico Morais tinha à entrada para o Trestles Hurley Pro, a oitava etapa do circuito mundial de surf. O português entrou em competição e com as ondas que o mar lhe deu e as manobras que ele deu às massas de água, ultrapassou três rondas até, na madrugada de quinta-feira, se qualificar para os quartos-de-final da prova. Descodificando, esta aventura garante-lhe, pelo menos, que a praia californiana se despeça dele com um oitavo lugar.

Essa posição, caso não continue a avançar na competição, dar-lhe-á 5.200 pontos para acrescentar aos 19.450 que já tinha no ranking. Uma conta de somar que resulta no mínimo de 24.650 com que o português sairá da etapa norte-americana.

O que é bom para ele porque, em teoria, já lhe chegará para assegurar que para o ano voltará a surfar no circuito. Basta confiar que a prática não lhe fará o que não fez a outros surfistas, nos três anos anteriores, desde 2014, quando o mundial passou a ser repartido por 11 etapas

Nesse ano, Jadson André acabou como o 22º melhor surfista do circuito, com 20.750 pontos. Em 2015, voltaria a ser o brasileiro calvo a ocupar a posição, com 19.959. O ano passado, outro surfista do Brasil fechou a temporada nesse lugar, chamado Miguel Pupo, com os seus 22.650. O que estes anos e estes surfistas têm em comum é que acabaram com menos pontos do que os 24.650 que já ninguém rouba a Frederico Morais.

Números que interessa por toda a gente abaixo do 22º - dez surfistas, portanto - ser despromovida do Championship Tour, nome dado ao circuito mundial.

Ou seja, a teoria sugere que os pontos que Kikas já garantiu serão os suficientes para não se ter que preocupar mais com a sua sobrevivência. Mas, nunca fiando, o português poderá, e deverá, continuar a amealhar pontos.

Mesmo que não volte a ultrapassar qualquer heat nas etapas que faltam surfar - em Hossegor, França, em Peniche e em Oahu, no Havai -, o português ficará sempre com mais 1.500 (500 pontos por prova), algo que só o vai tramar se todos os quase 20 surfistas que, neste momento, o perseguem na classificação, começarem a chegar bem longe em todas as etapas.

Sean Rowland

Seria preciso que Neptuno e os deuses do surf armassem um complô e conspirassem contra Frederico Morais.

Porque, e os números não o mostram, mas contêm-no, o português está a surfar cada vez melhor e a crescer na forma como compete no mar. Kikas começou o ano com um 5º lugar em Bells Beach, a terceira etapa, resultado que melhoraria em Jeffreys Bay, na África do Sul, onde se tornou no primeiro português a chegar à final de uma etapa. Voltou a decair em resultados em Teahupo’o, no Taiti, onda que é uma onda à parte (aqui dá para ter uma ideia) e ele nunca a tinha surfado.

Agora, em Trestles, voltará a fazer um bom resultado e ainda lhe restam as etapas de França, de Portugal (20 a 31 de outubro) e, sobretudo, do Havai, onde costuma lograr valentes resultados nas direitas grandes e pesadas.