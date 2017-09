Carol Henrique é a nova campeã europeia de surf

Pela primeira vez, a melhor surfista europeia é portuguesa.

Carol Henrique foi até Casablanca, em Marrocos, para surfar mais uma etapa do Qualiying Series (QS), o circuito de qualificação que dá acesso ao mundial de surf feminino, onde foi eliminada na primeira ronda da competição. Não lhe correu bem. Mas, esta sexta-feira, a espanhola Garazi Sanchez-Ortun foi eliminada nos quartos-de-final por Yolanda Hopkins.

O que é curioso, pois, apesar do nome, é portuguesa, vem da Quarteira e tem 18 anos.

Com a eliminação da espanhola, que era a única que ainda podia impedir Carol Henrique de acabar o ano como a surfista europeia com melhor ranking. Antes desta prova, a portuguesa era a 24ª da classificação da qual as dez melhores surfistas se qualificam para o Championship Tour (CT) feminino, do próximo ano. Logo, ainda pode ser, também, a primeira surfista nacional a chegar à elite feminina.

Carol Henrique tem 22 anos, nasceu no Brasil e, há quatro anos, veio para Portugal ter com o irmão, Pedro Henrique - que também é o atual campeão nacional de surf. Vivem ambos em Cascais, competem em e por Portugal e adoram fazê-lo, como o garantiram em conversa com a Tribuna Expresso, há quase um ano.

O título de Carol Henrique junta-se aos de Teresa Bonvalot, que é bicampeã europeia de juniores, e de Vasco Ribeiro, que venceu o título masculino, nessa categoria, em 2014.

E ao de Pedro Henrique, o irmão que, em 2015, também conseguiu sagrar-se campeão europeu de surf. É de família.