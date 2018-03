O que Frederico Morais andou a fazer nos treinos não é para todos

Entre o final de dezembro e algures pelo meio de fevereiro, quem é surfista e vive para competir no circuito mundial, sabe que tem um período para descansar. Não são bem férias, pois elas implicam descanso e um período sabático daquilo que ocupa o resto do nosso tempo durante o ano.

E Frederico Morais, como qualquer surfista, não tirou férias, foi mesmo uma pausa da competição, porque continuou a ir para o mar e às ondas quase todos os dias enquanto esteve em Portugal, à espera do arranque da nova época.

Da sua segunda temporada como residente do circuito mundial de surf, que arranca já a 11 de março, na Austrália, nas longas e duradouras esquerdas de Snapper Rocks. Para lá chegar no melhor estado possível, Kikas treinou a surfar - ou surfou para treinar - em Portugal e andou com um ou vários tipos atrás, dentro de água (Gustavo Imigrante, Gastão Entrudo ou Diogo Evaristo Silva), a recolher imagens para o filme que resultou dessa experiência.

O surfista português, de 26 anos, está na Austrália há um par de semanas e já competiu em dois eventos do circuito de qualificação: terminou no 25º lugar em Newcastle, no noroeste australiano e, há dias e umas centenas de quilómetros mais para sul, foi eliminado à terceira ronda em Manly, praia de Sydney onde se realizou a primeira competição da história do surf para titular um campeão mundial (1964).