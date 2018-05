Os melhores surfistas do mundo voltarão a parar na Ericeira

É uma novidade seguida de outra e depois das quais vão surgindo mais algumas. Esta parece ser a vida do surf, nos tempos que correm. No último fim de semana, a World Surf League (WSL) realizou a Founders' Cup, primeira competição aberta ao público, embora a feijões e entre equipas, numa piscina de ondas, que foi conquistada por uma seleção do Mundo, eis que agora se fica a saber que o melhor do surf mundial voltará a parar na Ericeira.

Sete anos volvidos, a praia de Ribeira d'Ilhas receberá, entre 24 e 30 de setembro, um evento do circuito de qualificação, uma espécie de segunda divisão do surf mundial que dá acesso ao circuito de elite - no qual, pela segunda época consecutiva, compete Frederico Morais. No fundo, a prova vai realocar-se para a Ericeira depois de se realizar em Cascais, nas últimas temporadas (as datas, aliás, são as mesmas do ano passado).

Será a única etapa de categoria máxima na Europa, um evento que dará 10.000 pontos ao surfista que vencer nas longas ondas a quebrarem para a direita de Ribeira d'Ilhas. "A Ericeira tem no seu ADN o potencial de onda de qualidade máxima e é isso que procuramos oferecer numa prova do circuito qualificação de categoria 10.000, onde os surfistas têm um nível de exigência e capacidades de performance muito acima da média", explicou, em comunicado, Francisco Spínola, representante da WSL em Portugal.

A prova na Ericeira, como o era a de Cascais, dará as boas-vindas à Europa a muitos surfistas dos bons. O evento será o primeiro da temporada europeia do calendário, pois acontece antes das etapas francesa (Hossegor, 3-14 de outubro) e portuguesa (Peniche, 16-27 de outubro) do principal circuito mundial de surf.

A última vez que Ribeira d'Ilhas acolheu um evento da WSL aconteceu em 2011, quando a entidade ainda era conhecida como Association of Surfing Professionals (ASP).