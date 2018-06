Onda da Nazaré vai estar 15 dias em Times Square

A confirmação da World Surf League em mudar para Lisboa, segundo Francisco Spínola (administrador da Ocean Events, que organiza todas as provas da WSL), "é muito recente, foi só na semana passada", coincidindo num momento em que já estava programada a ida do primeiro-ministro aos Estados Unidos, entre outros motivos para a apresentação da campanha promocional de Portugal na Times Square em Nova Iorque mostrando a onda da Nazaré que bateu o record mundial de surf, o que considerou ser "a altura ideal para fazer este anúncio".

António Costa inaugurou esta sexta-feira o painel de LED que tem 24,38 metros, a dimensão exata da onda da Nazaré que foi 'surfada' pelo brasileiro Rodrigo Koxa em novembro do ano passado e que entrou no Guinness - batendo assim anterior recorde de 23,77 metros atingido por Garrett McNamara em 2011. Ambos os surfistas estiveram presentes na apresentação deste anúncio em Nova Iorque, a par da cúpula da World Surf League, designadamente a presidente Sophie Goldschmidt, além de Manuel Caldeira Cabral, ministro da Economia, Ana Mendes Godinho, secretária de Estado do Turismo, ou Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal. Instalado num dos melhores 'spots' publicitários da Times Square, o painel de video mostrando a onda gigante da Nazaré a ser surfada por Rodrigo Coxa vai estar em exibição por 15 dias.

Lembrando que a indústria associada ao surf disparou nos últimos anos, e que se prevê nos próximos "ter também um crescimento muito grande, até com o desenvolvimento das ondas artificiais", Francisco Spínola chama a atenção para o efeito cruzado da promoção da onda da Nazaré em Nova Iorque com a mudança para Lisboa da Liga do surf. "Se há cinco anos falássemos em ter em Portugal a sede europeia da World Surf League ninguém acreditava. Mas agora isto já está a acontecer".