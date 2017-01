Gelados, chocolates e 35 anos que parecem 25: cuidado miúdos, o melhor Federer está de volta

“Quem sabe nunca esquece”, “velhos são os trapos”, “a idade é um posto”, enfim, escolha a frase feita que mais lhe apraz. Depois de seis meses parado a recuperar de lesão, Roger Federer deu esta manhã (em Lisboa, já final do dia em Melbourne) uma aula de ténis a Tomas Berdych na 3.ª ronda do Open da Austrália, primeiro torneio do Grand Slam da temporada, vencendo por confortáveis 6-2, 6-4 e 6-4, em apenas hora e meia de encontro.

Aos 35 anos, o suíço, neste momento apenas 17.º do ranking mundial, abriu o bouquet de pancadas e jogou a roçar a perfeição: passing shots, serviço, esquerdas cruzadas, esquerdas ao longo, entrou tudo, num jogo em que Federer não permitiu um ponto de break que fosse a Berdych, um dos mais sólidos jogadores do circuito. E com o português Carlos Ramos como árbitro de cadeira e Rod Laver a assistir na bancada do court que leva o seu nome.

Foram 36 winners, apenas 16 erros não forçados, uma frescura física a fazer lembrar outros tempos e um sério aviso aos jogadores mais jovens: o veterano Federer, recordista de vitórias em majors (17) e pai de quatro filhos, está aí para as curvas e sem suar. Aliás, no final do encontro, Federer admitiu que não é “o rei do treino” e que já teve mais cuidado com a alimentação: “Gosto do meu gelado e do meu chocolate. E não me sinto mal por isso, aliás, só me sinto bem por poder fazê-lo e ainda conseguir jogar ténis!”.

Segue-se agora o japonês Kei Nishikori, número 5 da hierarquia. Um duelo em que Federer terá, seguramente, mais dificuldades, não sendo no entanto de esperar que o seu cabelo desalinhe por uma vez que seja.