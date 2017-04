Tentámos responder à pergunta: Federer pode voltar a ser n.º 1?

A 6 de novembro de 2012, Barack Obama era reeleito presidente dos Estados Unidos. Dois dias antes, Roger Federer entrava na última semana enquanto n.º 1 mundial. Era também a 302.ª semana em que aparecia no topo da lista do ATP, um recorde, tal como são as 237 semanas seguidas em que foi líder da hierarquia, entre fevereiro de 2004 e agosto de 2008.

De novembro de 2012 para cá, muita coisa aconteceu. No ténis, cresceram Novak Djokovic e Andy Murray, que empurraram o suíço e o espanhol Rafael Nadal para fora do top 2. E na política norte-americana, bem, aí todos nós sabemos o que se passou.

