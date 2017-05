João Sousa vence em Roland Garros... mas agora vai defrontar Djokovic

João Sousa qualificou-se hoje para a segunda ronda de Roland Garros, segundo torneio do 'Grand Slam' da temporada, ao vencer o sérvio Janko Tipsarevic, em quatro sets.

Após seis derrotas consecutivas no circuito ATP, o vimaranense, 59.º do mundo, regressou aos triunfos e bateu Tipsarevic, 58.º, por 4-6, 7-6 (7-3), 6-2, 6-2, em três horas e oito minutos.

O tenista português de 28 anos está pela terceira vez consecutiva na segunda ronda em Roland Garros, da qual nunca passou.

João Sousa vai agora encontrar o sérvio Novak Djokovic, detentor do título e número dois da hierarquia mundial. Sousa já defrontou Djokovic por três vezes, com as três vitórias a sorrirem ao sérvio de 30 anos.