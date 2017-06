Ele não carregou troncos nem foi correr para o meio da floresta. Mas acabou de vulgarizar Djokovic

Vou contar uma mentira.

Sepp Resnik, um austríaco, vivido para lá dos 60, um dia recebeu um telefonema de Gunter Bresnik. Ele falou-lhe de um tenista que estava a treinar, um miúdo carregado de talento no corpo, decidido, empenhado e forte, mas não o suficiente. Como Resnik era conhecido no país como um maluco dos bons, que vão a tudo o que é Ironman, ultra maratonas e façanhas para as quais o corpo humano não foi feito, o treinador pediu-lhe ajuda. Resnik gostou da ideia, mas tinha que ver o tal miúdo a mexer-se primeiro.

Viu-o a jogar ténis e, dez minutos volvidos, partilhou o veredito com o treinador - ele é bom, tem muita força da cintura para cima e faz o que quer com essa metade do corpo; o problema é para baixo. Falta-lhe força e explosão.

A análise parecia bater certo, porque Dominic Thiem, um puto que, na altura, ainda oxigenava o cabelo e o mantinha curto, na moda, ia-se abaixo durante muitos jogos e não fazia o físico acompanhar a técnica na raquete. Sepp Resnik, portanto, começou a treiná-lo.

Durante uns tempos, impôs-lhe coisas como acordar de madrugada para fazer abdominais ou flexões; despertava-o às duas da manhã para, juntos, correrem 15 quilómetros pelo meio de um bosque, não muito longe de Viena; obrigava-o a carregar troncos de 25 quilos às costas e não o deixava desistir.

A história que Sepp Resnik contou, numa entrevista, baseava-se nisto: “Fazia-o correr por um trilho durante duas horas, e a cada 5 minutos punha-lhe um tronco de 25 quilos nos ombros, e alternávamos entre nós. Também o obrigava a fazer agachamentos durante 45 minutos. Quando ele gritava ‘não aguento mais’, dizia-lhe para não voltar a repetir o que disse. Se eu com 60 anos consigo fazer, tu com 20 devias conseguir o triplo”.

As corridas, os agachamentos, os troncos, a floresta e os quilómetros corridos calharam bem, já que Dominic Thiem, esta quarta-feira, correu com Novak Djokovic de Roland Garros em três sets. Até fechou o jogo com um 6-0 limpo frente ao sérvio que, mesmo sendo um fantasma dele próprio, não deixa de ser o campeão dos campeões dos últimos dois anos - e o campeão em título no paraíso da terra batida.

E esta história toda seria bonita e inspiradora, por estar vestida com a beleza dos sacrifícios que há por trás de qualquer desportista vitorioso.

Mas é mentira. E Dominic Thiem está farto dela.

As sessões de treino hercúleas que Sepp Resnik descreveu à Fleisch, uma revista austríaca, não existiram, esclareceu o tenista, já por várias vezes. “Não é verdade. Alguns jornais inventaram-no e agora perguntam-me por isso quase todas as semanas. Sim, estou um bocado cansado disso”, desabafou, há semanas, após ser eliminado por Djokovic do Masters de Roma.

ERIC FEFERBERG

A verdade é que Dominic Thiem tem 22 anos, já venceu torneios nas três superfícies e, pelo segundo ano consecutivo, está nas meias-finais de Roland Garros. Foi a primeira vitória do austríaco contra um top-10 num torneio do Grand Slam, e logo no seu preferido. E o futuro nunca pareceu ser tão risonho.

Educado por pais tenistas, Thiem nem teve de pedir para entrar num court. O jeito era-lhe quase inato e, ainda em criança, começou a ser treinador por Gunter Bresnik, que já treinara tipos como Boris Becker ou Patrick McEnroe, irmão mais novo de John. O gosto que nutrem um pelo outro é mais do que mútuo e só o poderia ser quando o treinador convence o tenista a mudar a forma como bate a pancada de esquerda.

De duas mãos, Dominic passou a uma e, hoje, isso dá-lhe frutos. Tem mais alcance, chega a mais bolas, o ângulo de pancada é mais largo e, claro, é mais bonito de se ver. “Foi difícil durante os primeiros anos, agora acho que foi uma boa decisão. A minha esquerda a duas mãos não era boa e, no ténis moderno, há, sobretudo, esquerdas a duas mãos. Isso é uma vantagem para nós, porque temos maior variedade e menor esforço”, explicou, convicto quando defendeu ao La Vanguardia que “se alegra por cada vez mais jovens se atreverem a bater a esquerda a uma mão, porque é a pancada mais bonita do ténis”.

Foi com uma esquerda paralela, forte, precisa e quase mecânica, que levou o último ponto do encontro frente a Novak Djokovic. No final, o sérvio, que esperava o austríaco junto à rede para um aperto de mão, encolheu o lábio, elevou o queixo e fez aquele ar de aprovação. De quem estava surpreendido com o quão bom tinha sido a avalanche que Dominic Thiem lhe atirara para cima.

E a verdade é mesmo esta - aos 22 anos, que serão 23 em setembro, ele está no sétimo lugar do ranking e parece ser uma questão de tempo até ser o líder.

Primeiro, contudo, está Rafael Nadal, o imperador da terra batida que tenta alargar o império para os dez títulos em Roland Garros e, pelos vistos está imparável. Até já conseguiu um novo recorde: nunca tinha concedido tão poucos jogos aos adversários (22) em cinco encontros jogados no torneio.