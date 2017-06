Nadal conquista o seu décimo título de Roland Garros

O tenista espanhol conseguiu esta tarde o seu décimo triunfo na prova francesa de Roland Garros, confirmando-se como o verdadeiro rei da terra batida no ténis mundial.

O triunfo de Nadal foi obtido em apenas três sets (à melhor de cinco) - 6-2, 6-3 e 6-1 - contra o tenista suíço Stan Wawrinka. Nadal foi verdadeiramente demolidor, bastando-lhe duas horas e cinco minutos para conseguir a vitória.



Com mais esta vitória, Nadal torna-se o segundo tenista de sempre com mais vitórias em provas do Grand Slam, apenas atrás do suíço Roger Federer. Nadal já obteve 15 títulos em provas do Grand Slam, contra as 18 de Federer. E é de realçar que há três anos que o espanhol não obtinha uma vitória tão significativa.

"É incrível ter conseguido conquistar a minha décima vitória aqui. Estou muito emocionado. Dou o meu melhor em todas as provas mas aquilo que sinto aqui é verdadeiramente impossível de descrever. A adrenalina que sinto neste court é incomparável. É o evento mais importante de toda a minha carreira", afirmou Nadal após conquistar a vitória no torneio de Paris.

Ainda sobre esta vitória, refira-se que é a terceira vez em toda a sua carreira que consegue terminar um torneio sem sequer ceder um set nas partidas disputadas.