João Sousa disse umas quantas "obscenidades", Wimbledon não gostou e multou-o em 1750 euros

Vai-se à lista de multas impostas pelos juízes de Wimbledon, baixa-se um pouco e lá aparece:

Joao Sousa - $2,000 - Audible obscenity

Pois é, em Wimbledon, no mais formal dos torneios do Grand Slam, não gostaram dos termos com que João Sousa se dirigiu ao árbitro de cadeira do encontro da 1.ª ronda frente ao alemão Dustin Brown e o português acabou multado em 2 mil dólares (cerca de 1750 euros).

Durante o encontro que o vimaranense perdeu em quatro sets, com parciais de 3-6, 7-6, 6-4 e 6-4, João Sousa lançou vários impropérios audíveis e captados pelas câmaras. Foi advertido pelo juiz com um warning, já no final do 4.º set. Advertência essa que o número 1 nacional também contestou.

N.º 62 mundial, João Sousa foi também eliminado na 1.ª ronda de pares em Wimbledon.