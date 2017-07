Federer passou com classe, Djokovic com distinção, Kerber com uma dor de cabeça: vem aí Muguruza

Vamos começar pelo fim. Roger Federer fechou o dia no court central com uma vitória sobre o mais velho dos irmãos Zverev, Misha, e está apurado para a ronda quatro de Wimbledon. É a 16ª vez nas últimas 17 passagens que o suíço chega aos oitavos de final.

O encontro com Zverev foi uma troca de ténis que se pode descrever como de outros tempos. Com classe mas sem medo de correr riscos. Logo ao primeiro set, a decisão foi ao tie break, depois Federer arrumou a questão com um duplo 6-4.

Antes dele, subiu à relva Novak Djokovic e o jogo do sérvio com o “errático” mas sempre interessante Ernests Gulbis não foi menos digno de ver. Aqui, nunca houve dúvidas, foi o sérvio quem comandou o destino do jogo. Resultado final: 6-4, 6-1 e 7-6. O ponto disputado no vídeo abaixo sabe bem rever.

Na segunda-feira, Federer vai encontrar aquele a quem chamam de Grigor “Baby Federer” Dimitrov, ao passo que Djokovic, que deu sinais de ter voltado aos altos níveis de confiança, vai defrontar Adrian Manarinno, número 59 do ranking, um dos dois franceses que “sobreviveram” no torneio.

O número 1 e detentor do título, Andy Murray, vai encontrar o outro francês, Benoit Paire, que à semelhança do adversário de Rafa Nadal - Gilles Muller - nunca tinha alcançado esta fase de Wimbledon.

Kerber “choca” com Muguruza

A atual número 1 do ranking feminino também carimbou a passagem aos oitavos de final este sábado, mas não sem perder o primeiro set para a adversaria, a norte-americana Shelby Rogers. O segundo, Kerber venceu no tie break e o terceiro a alemã ganhou por 6-4.

A passagem está garantida, mas a alemã pode estar tudo menos descansada. Na quarta ronda, vai encontrar a espanhola Garbiñe Muguruza, finalista em 2015, e que tem estado imperturbável nos seus jogos.

Clive Brunskill

No quadro feminino, destaque ainda para o embate de Radwanska com Kuznetzova, duas tenistas do top ten mundial e ainda o jogo da número 2 Simona Halep com a antiga número 1 Victoria Azarenka.

Domingo não há jogos em Londres. O alinhamento completo dos oitavos de final, que se vão disputar na segunda-feira, pode ser conferido abaixo.



Quadro masculino

Andy Murray - Benoit Paire

Sam Querrey - Kevin Anderson

Rafael Nadal - Gilles Muller

Roberto Bautista Agut - Marin Cilic

Milos Raonic - Alexander Zverev

Grigor Dimitrov - Roger Federer

Tomas Berdych - Dominic Thiem

Adrian Mannarino - Novak Djokovic

Quadro Feminino

Angelique Kerber - Garbiñe Muguruza

Agnieszka Radwanska - Svetlana Kuznetzova

Magdalena Rybarikova - Petra Martic

Coco Vandeweghe - Caroline Wozniacki

Ana Konjuh - Venus Williams

Jelena Ostapenko - Elina Svitolina

Johanna Konta - Caroline Garcia

Victoria Azarenka - Simona Halep