O campeão voltou e está a uma vitória do 19º major da carreira

Roger Federer apurou-se esta sexta-feira para a sua 11ª final de Wimbledon. O tenista que mais vezes ganhou no All England Club, prossegue na perseguição da oitava conquista em Londres.

Aquele que já é o tenista com mais títulos em majors, pode reforçar a posição. Para isso terá de derrotar Marin Cilic na final de domingo.

Nas meias-finais desta sexta-feira, Roger Federer bateu Tomas Berdych em três sets - Federer ainda não perdeu um set no torneio - por 7-6 (4), 7-6(4) e 6-4. O checo foi intenso ao longo de toda a partida, mas quando Federer está ao nível que tem apresentado em Wimbledon, é quase impossível dobrar o suíço.

Por sua parte, Marin Cilic conquistou um lugar na primeira final de Wimbledon da carreira. O número 6 do mundo teve o norte-americano Sam Querrey pela frente. Dois dos melhores servidores do torneio disputaram o jogo taco a taco, mas Querrey não conseguiu desta vez - seria a quarta consecutiva - levar o encontro para o quinto set.

Cilic venceu pelos parciais de 6-7(6), 6-4, 7-6(3) e 7-5. Cilic chega à final de Wimbledon com um Grand spam no currículo: ganhou o US Open de 2014. Nesse torneio, derrotou Roger Federer na meia-final. Os dois voltam a encontrar-se no domingo.