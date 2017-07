Djokovic: “Tomei uma decisão: não vou jogar mais até ao final de 2017 para tratar do meu cotovelo”

O sérvio Novak Djokovic socorreu-se das redes sociais para anunciar que vai parar de competir até ao final da época - contas feitas, falhará o US Open.

Djokovic garantiu ter falado com especialistas, com o seu staff e com Andre Agassi (que continuará a treiná-lo) antes de tomar uma “decisão difícil”. O tenista tem andado a contas com problemas no cotovelo e diz que vai aproveitar este hiato para melhorar fisicamente, mas também desportivamente. “Vou dar atenção a alguns aspectos do meu jogo”.