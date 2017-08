João Sousa frente a Lorenzi, uma promessa no caminho de Federer e Nadal contra Lajovic: já é conhecida a 1.ª ronda do US Open

João Sousa já conhece o adversário para a 1.ª ronda do US Open, cujo quadro principal arranca na 2.ª feira. O português, 50.º do ranking mundial, terá pela frente o italiano Paolo Lorenzi, n.º 40 ATP, mas contra quem o vimaranense nunca perdeu.

Roger Federer, vencedor do Wimbledon e 3.º cabeça de série em Nova Iorque, vai estrear-se este ano em Flushing Meadows frente um jogador da casa, o jovem Frances Tiafoe, que aos 19 anos é uma das esperanças do ténis norte-americano. O novo número 1 mundial, Rafael Nadal, jogará a 1.ª ronda frente ao sérvio Dusan Lajovic e Andy Murray, n.º 2 ATP, terá de ultrapassar o norte-americano Tennys Sangren para seguir em frente no último torneio do Grand Slam do ano.

Bomba logo a abrir no feminino

No quadro feminino, os caprichos dos sorteios determinaram desde logo um encontro explosivo: Maria Sharapova, convidada do torneio, vai jogar com… Simona Halep, 2.ª do ranking mundial.

Karolina Pliskova, líder do ranking, começa a sua campanha no US Open frente à polaca Magda Linette, enquanto a 3.ª do ranking e campeã em Wimbledon, a espanhola Garbine Murguruza tem encontro marcado com a norte-americana Varvara Lepchenko.