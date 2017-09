Portugal falha acesso ao Grupo Mundial da Taça Davis

Portugal falhou este domingo a subida ao Grupo Mundial da Taça Davis em ténis, depois de Jan-Lennard Struff ter conquistado o terceiro e decisivo ponto para a Alemanha no 'play-off', com um triunfo sobre João Sousa.

Struff, o 54.º jogador mundial levou a melhor sobre o João Sousa (57.º), impondo-se por 6-0, 6-7(3), 3-6, 7-6(6) e 6-4, em três horas e 14 minutos, e fez o decisivo 3-1 para a Alemanha, que assim se mantém no Grupo Mundial da Taça Davis. João Sousa chegou a ter match-point no quarto parcial, ponto que daria o 2-2 na eliminatória, mas acabou por não conseguir dar o empate a Portugal, que permanece assim no Grupo I da Zona Europa/África da Taça Davis.

Esta foi a segunda vez que Portugal lutou pela subida ao escalão máximo da principal competição por seleções do ténis, depois de há 23 anos também ter falhado o 'assalto', com uma derrota por 4-0 frente à Croácia, no Lawn Tennis Clube da Foz, no Porto.

A eliminatória ficou fechada em 3-2, depois de João Domingues (184.º ATP) ter batido Yannick Hanfmann (136.º ATP) em dois sets, 6-3 e 7-6(6).