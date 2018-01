É tudo uma questão de anca, Andy

"Infelizmente não vou jogar em Melbourne este ano, porque ainda não estou suficientemente preparado para competir", declarou Murray, em comunicado.

"Espero poder voltar a jogar em breve", acrescentou o tenista britânico, adiantando que ia estudar "todas as opções" para tratar a lesão.

A organização confirmou que o tenista, por cinco vezes finalista do Open da Austrália, não vai participar no primeiro Grand Slam da época, com início a 15 de janeiro.

Na terça-feira, Murray declarou que ia falhar o torneio de Brisbane, depois de, em setembro, ter indicado que não jogaria mais até final do ano devido à lesão na anca. Neste momento, o escocês ocupa o 16.º lugar no 'ranking' ATP.

