Open da Austrália: Já houve sorteio, mas João Sousa ainda não sabe o adversário para a 1.ª ronda

João Sousa terá de esperar até ao final do qualifying do Open da Austrália para conhecer o seu adversário da 1.ª ronda do primeiro torneio do Grand Slam do ano, que arranca na próxima segunda-feira. Fase de qualificação em que nenhum dos quatro portugueses presentes (Gastão Elias, João Monteiro, Gonçalo Oliveira e João Domingues) passou da ronda inicial.

O vimaranense, n.º 59 do ranking mundial e que será assim o único português em prova, não pode queixar-se da sorte, já que a sua condição de não cabeça-de-série deixava-o à mercê de qualquer tubarão logo a abrir. Caso consiga ultrapassar a 1.ª ronda, Sousa terá pela frente o vencedor do encontro entre Marin Cilic, 6.º pré-designado, e o sul-coreano Yen-Hsun Lu.

Por falar em tubarões, Rafael Nadal, número 1 do Mundo, vai começar a sua caminhada em Melbourne frente ao dominicano Victor Estrella Burgos. Já Roger Federer (2.º ATP) terá pela frente o ex-esloveno/ex-britânico/agora novamente esloveno Aljaz Bedene. No seu regresso oficial à competição, o sérvio Novak Djokovic vai jogar na 1.ª ronda com o norte-americano Donald Young.

No quadro feminino, a número 1 mundial, a romena Simona Halep, terá como adversária uma convidada local, Destanee Aiava e Carolina Wozniacki, n.º 2 do mundo, jogará com uma compatriota de Halep, Mihaela Buzarnescu.

A 1.ª ronda do quadro feminino terá desde logo alguns duelos muito interessantes, a começar pelo embate entre Venus Williams (5.ª WTA) e Belinda Bencic, suíça que já foi número 7 do mundo, mas cujas lesões atiraram para fora do top 100. Recentemente, venceu a Hopman Cup ao lado de Roger Federer.

Maria Sharapova, que surge na Austrália sem estatuto de cabeça-de-série (é n.º 47 do mundo), vai jogar na 1.º ronda com a alemã Tatjana Maria.