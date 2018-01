O árbitro que pontapeou o jogador foi suspenso por tempo indeterminado

O árbitro francês Tony Chapron, envolvido num incidente caricato no Nantes-Paris Saint-Germain, em que expulsou um jogar após choque casual, foi hoje "suspenso até nova ordem", pela comissão de arbitragem da Federação Francesa de Futebol (FFF).

Em causa está um choque, que a comissão de arbitragem da FFF, reunida de urgência, considerou "involuntário", com o defesa-central brasileiro Diego Carlos, ex-Estoril que representa o Nantes, que levou o internacional Tony Chapron ao relvado já perto do final do jogo com o Paris Saint-Germain.A reação de Tony Chapron foi no mínimo inusitada, já que, ainda no chão, tentou pontapear Diego Carlos e, em seguida, mostrou o segundo cartão amarelo e expulsou o defesa do Nantes, que 'atropelou' o árbitro internacional quando procurava apenas recuperar a posição na sua grande área num contra-ataque da equipa parisiense.

A FFF anunciou ainda que o árbitro Tony Chapron já foi retirado do jogo Angers-Troyes, de quarta-feira, referente à 21.ª jornada da I Liga do futebol francês e que lhe tinha sido atribuído, e que será ouvido brevemente pelo comité disciplinar da Liga.

O árbitro Tony Chapron, após o visionamento das imagens, reconheceu já que a sua queda foi provocada de forma involuntária, pelo que irá redigir um relatório complementar para o comité disciplinar da Liga francesa de futebol.