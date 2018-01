Um jogo épico: João Sousa sobrevive no Open da Austrália

O português João Sousa, 70.º do 'ranking' mundial de ténis, qualificou-se hoje para a segunda ronda do Open da Austrália, ao vencer o alemão Dustin Brown, 126.º da hierarquia, por 6-4, 6-3, 4-6, 6-7 (4-7) e 6-1.

João Sousa, o único português no quadro principal do primeiro torneio do Grand Slam, precisou de duas horas e 52 minutos para afastar Brown, que vinha da fase de qualificação.

Este foi o quarto encontro entre os dois tenistas, com Sousa a empatar o confronto direto e a 'vingar' a derrota em 2017 em Wimbledon, terceiro torneio do Grand Slam, em que desperdiçou uma vantagem e perdeu por 3-6, 7-6 (7-5), 6-4 e 6-4.