Abram alas para Federer: Nadal desiste nos quartos de final do Open da Austrália

O espanhol Rafael Nadal, número 1 mundial, desistiu hoje nos quartos de final do Open da Austrália em ténis, durante o quinto 'set' do encontro com o croata Marin Cilic, sexto cabeça de série.

Depois de ter sido assistido duas vezes a uma coxa, Nadal, finalista vencido em 2017 do primeiro 'Grand Slam' da temporada, acabou por desistir quando perdia por 3-6, 6-3, 6-7 (5-7), 6-2, 2-0, após três horas e 47 minutos.

Pela segunda vez numa meia-final em Melbourne, Cilic, vencedor do Open dos Estados Unidos em 2014, vai defrontar o britânico Kyle Edmund, 49.º da classificação mundial, que eliminou o búlgaro Grigor Dimitrov, terceiro, por 6-4, 3-6, 6-3 e 6-4.

Com Novak Djokovic também já eliminado, o veterano Roger Federer é mesmo o grande favorito a vencer a prova australiana. O suíço de 36 anos, que ainda não cedeu qualquer set nos jogos que já disputou, vai defrontar nos quartos de final o checo Thomas Berdych, 19.º cabeça de série.