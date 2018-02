O regresso de Serena Williams às competições oficiais não foi feliz - tirando a filha estar nas bancadas a assistir

Foram 379 dias entre o último encontro oficial e domingo, dia 11 de fevereiro. Nesses 379 dias, Serena Williams venceu o Open da Austrália de 2017, anunciou que ia ser mãe, foi mãe, casou-se, regressou num encontro de exibição, nos últimos dias de 2017, e percebeu que ainda não estava em absolutas condições de, enfim, ser Serena Williams.

Por isso, a tenista que tem 23 títulos do Grand Slam, optou por não defender o título em Melbourne, em janeiro, e escolheu regressar de forma oficial num encontro mais ligeirinho. A saber, um encontro de pares com a irmã Venus numa eliminatória da Fed Cup frente à Holanda - curiosamente, no último encontro oficial, na tal final do Open da Austrália em 2017, derrotou… Venus Williams.

Numa análise lato sensu, não correu exatamente bem: as manas, que têm enquanto dupla nada mais, nada menos que 14 títulos do Grand Slam, perderam frente à dupla holandesa Lesley Kerkhove e Demi Schuurs por claros 6-2 e 6-3, com Serena, de 36 anos, a jogar muito abaixo do nível habitual na eliminatória que se disputou em Asheville. Contudo, strictu sensu, a derrota não significou grande coisa, na medida em que a equipa norte-americana já estava qualificada para a ronda seguinte da prova por seleções.

Grande significado terá tido para Serena ver a filhota Alexis Olympia, de apenas cinco meses, nas bancadas. “É uma sensação fantástica. É a primeira partida dela e fico feliz que tenha conseguido ver”, frisou Serena no final do encontro.

Richard Shiro/Getty

Agora só falta ver a mãe a ganhar, o que não deverá demorar muito mais tempo. “Honestamente, senti-me melhor do que estava à espera. Sinto que estou no caminho certo”, sublinhou ainda a antiga número 1 do Mundo, que rejeitou ainda ter jogado sem pressão de ganhar: “Se entrar no court com expectativas baixas, mais vale deixar de jogar. Isso nunca vai acontecer comigo. Na minha cabeça terei sempre de ser a melhor, terei sempre de ter expectativas altas. Estou OK com isso, sou assim mesmo”.

De momento, Serena Williams tem confirmada a presença no evento não oficial Tie Break Tens, em Nova Iorque, no início de março e lá mais para o final desse mês vai jogar o Torneio de Miami, um dos mais importantes do circuito feminino.