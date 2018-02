É finalista do US Open e atual top-10 mundial. Kevin Anderson é também a primeira confirmação para o Estoril Open 2018

A organização do Estoril Open confirmou esta terça-feira o primeiro jogador do cardápio da edição deste ano do torneio. Trata-se de Kevin Anderson, que repete assim a presença de 2017, quando chegou às meias-finais da única prova portuguesa do ATP Tour.

Kevin Anderson é confirmado numa semana em que atingiu o seu melhor ranking de sempre. O sul-africano é agora 9.º da lista ATP, após a vitória no torneio de Nova Iorque, na semana passada. Cidade onde o tenista de 31 anos tem sido feliz nos últimos meses: no final do verão do ano passado, foi também em Nova Iorque que chegou à sua primeira final de sempre num torneio do Grand Slam, no US Open. Acabaria por perder a final para Rafael Nadal.

O Estoril Open de 2018 vai disputar-se entre os dias 28 de abril e 6 de maio, no Clube de Ténis do Estoril.