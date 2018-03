O corpo, o maldito corpo de Nadal outra vez

Já foi no cotovelo, já apareceu no pé esquerdo, já sentiu no ombro e, claro, já foi em ambos os joelhos. Escrevemos sobre lesões e maleitas que afetam estes cruzamentos do corpo humano e, portanto, já saberá que vamos escrever sobre Rafael Nadal, o titulado e espetacular tenista que, uma vez mais, é traído pela forma como sempre se comportou dentro de um campo ténis. Forte, explosivo, intenso e pujante como é, o espanhol foi exemplificando como tudo na vida tem o seu contrário.

E o dele parte de uma frase : "A mente comanda o corpo".

Porque Nadal, por mais que tente, renasça, retorne ao trono do ténis e reclame mais hegemonia na terra batida, acaba sempre por ser traído pelo próprio corpo. Já o parou em muitos tendões e ligamentos e, desta vez, foi algures na coxa da perna direita, onde está o músculo iliopsoas que o obrigou a retirar-se do torneio de Acapulco, no México, já o tinha chateado em Melbourne, na Austrália, em janeiro, e agora fê-lo abdicar de Indian Wells e Miami.

O dono de 16 títulos do Grand Slam não estará nos dois torneios da categoria Masters 1000, a que chamou "a perna americana de março" da temporada do ténis. "Confirmaram-se os meus piores presságios e a lesão que sofri em Acapulco, antes de começar o torneio, é na mesma zona que [senti] em Melbourne", confirmou, por escrito, no Facebook.

O tenista espanhol revelou que o objetivo é tratar-se e recuperar "para estar no ponto quando começar a temporada de terra batida". Ou seja, Rafael Nadal estará a apontar para 16 de abril, data de arranque do Masters de Monte Carlo que abre alas para a fase laranja da época. É a partir daí que o circuito se centra nos campos cobertos por pó de tijolo, onde Nadal é rei (dez títulos em Roland Garros) e senhor (tem uma percentagem de vitória superior a 90%).

A reincidência desta sina de Nadal com lesões é quase a repetição de uma bonança para Roger Federer. O mês passado, o suíço regressou à liderança do ranking mundial, em Roterdão, após mais de cinco anos longe do trono e caso some, pelo menos, 711 pontos entre Indian Wells e Miami, garante que ninguém ficará como número um até ao início da temporada de relva, lá para maio.

E isto pode querer dizer outra repetição: o ano passado, Federer optou por ficar a descansar durante as semanas de terra batida para curar o corpo e poupar-se para a relva, onde acabaria por vencer em Wimbledon. Porque, com estas idades, Nadal (31 anos) e Federer (36) sabem que é o corpo a comandar quase tudo.