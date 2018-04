Estoril Open: João Sousa joga com russo Medvedev na 1.ª ronda e Elias frente à esperança Alex de Minaur

Se a Frederico Silva calhar a aparente sorte de defrontar um qualifier na 1.ª ronda do Estoril Open, cujo quadro principal arranca na segunda-feira, João Sousa, Pedro Sousa e Gastão Elias terão pela frente adversários complicados logo no encontro inaugural.

João Sousa, n.º 1 nacional, vai jogar com o 8.º cabeça de série do torneio, o russo Daniil Medvedev, uma das esperanças do circuito. Já a Pedro Sousa calhou um veterano, o experiente francês Gilles Simon. Em caso de vitória, os dois Sousas vão encontrar-se na 2.ª ronda.

Naquele que será um dos encontros mais interessantes da 1.ª ronda, Gastão Elias vai jogar com um dos convidados da organização, o jovem australiano Alex de Minaur.