Está quebrado o enguiço: João Sousa vence pela primeira vez no novo Estoril Open

Há quatro anos que João Sousa é a cara do novo Estoril Open, que na edição de 2015 passou do Jamor para o Clube de Ténis do Estoril. E nas três últimas edições o vimaranense não tinha conseguido ultrapassar as expectativas do público português, caindo sempre à primeira.

O enguiço acabou esta terça-feira, frente a um court central esgotado, com Sousa a vencer na 1.ª ronda o jovem russo Daniil Medvedev, 50.º do ranking mundial e 8.º cabeça de série no Estoril, em dois muito disputados sets: 7-6(1) e 7-5.

Na estreia no Estoril Open 2018, o português, atual 68.º do Mundo, mostrou grande força mental, já que em ambos os parciais virou desvantagens de um break para bater o russo e marcar encontro com outro português na 2.ª ronda, Pedro Sousa.

Esta é sem dúvida uma vitória saborosa para o tenista radicado em Barcelona. Em 2015, João Sousa caiu com surpresa perante o compatriota Rui Machado. Já em 2016, depois de ficar isento na 1.ª ronda, perdeu com Nicolas Almagro na 2.ª. E no ano passado, não conseguiu ultrapassar o qualifier norte-americano Bjorn Fratangelo na 1.ª ronda do torneio.