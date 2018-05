João Sousa está na final do Estoril Open: “Espero que Marcelo possa estar na final para ter o carinho dele”

O português João Sousa (29 anos) garantiu um lugar na final do Estoril Open ao bater o grego Tsitsipras, com os parciais de 6-4, 1-6 e 7-6. Esta é a décima final da carreira de Sousa no circuito ATP e é, também, a segunda vez que um luso atinge este patamar neste torneio - Frederico Gil foi batido no jogo do título em 2010. Curiosamente, o vimaranense nunca havia passado, sequer, da primeira ronda no Estoril Open.

“Preparei-me como nunca, estou a jogar um bom ténis. Casa cheia, uma sensação fantástica, um carinho incrível”, disse Sousa à TVi. Sobre o jobvem adversário Tsitsipras (19 anos), o português não se encolheu nos elogios: “É muito novo e tem um grande futuro. Espero que o presidente Marcelo possa estar na final para ter o carinho dele”.

João Sousa disputará a final (domingo) contra o vencedor do duelo entre o americano Frances Tiafoe e o espanhol Pablo Carrero, que venceu o Estoril Open em 2017.