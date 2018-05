João Sousa na rota de Rafael Nadal em Roland Garros

Podemos olhar para o sorteio de João Sousa para Roland Garros de duas formas: por um lado, o facto do português estar em rota de colisão com Rafael Nadal logo na 2.ª ronda baixa drasticamente as probabilidades de vermos o vimaranense chegar longe em Paris; por outro, é um jogo com Rafael Nadal, número 1 mundial, o rei da terra batida, decacampeão do terceiro torneio do Grand Slam da temporada. E por isso mesmo, é sempre um jogo especial.

É claro que para chegar ao encontro com Nadal, ainda há um obstáculo para o recente vencedor do Estoril Open, atualmente no lugar 48 do ranking ATP: esse obstáculo chama-se Guido Pella, um argentino de 28 anos que pontifica no 81.º posto ATP. Sousa é, assim, favorito neste duelo que não tem antecedentes, já que o português e Pella nunca jogaram antes um contra o outro.

Já Nadal terá pela frente na 1.ª ronda o ucraniano Alexandr Dolgopolov.